“Als we de bezoekregel van vier personen ruim gaan interpreteren dan stevenen we af op een doemscenario”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt.

Ieder gezin mag vier personen uitkiezen die vanaf zondag over de vloer mogen komen. “Maar het is belangrijk dat niet meer dan twee huishoudens met elkaar in contact komen”, waarschuwt Geert Molenberghs ...