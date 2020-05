Arts trekt aan alarmbel over plotse piek van coronagevallen in noorden van Antwerpen

Kapellen / Putte-Kapellen -

Enkele gemeenten ten noorden van Antwerpen kennen een late - en opvallende - piek in de coronacijfers. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Zo is het aantal bevestigde besmettingen in Kapellen tussen 30 april en 7 mei bijvoorbeeld gestegen met ruim een derde.“Het personeel ervaart een zeer hoge werkdruk en zit op zijn tandvlees.”