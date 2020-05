Een 21-jarige man uit Oudsbergen werd donderdag voor de Tongerse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van drie jaar omdat hij twee inspecteurs verwondde tijdens hun interventie bij de jongeman thuis. Zijn moeder had de politie gebeld omdat haar zoon ‘aan het flippen’ was.

Op 27 juli 2019, rond 14 uur werd een politiepatrouille van de politiezone Carma opgeroepen om een kijkje te gaan nemen in een appartement in Oudsbergen. De moeder van de twintiger had in paniek de politie ...