De leukste mondmaskermode van eigen bodem

Moet je binnenkort terug de wijde wereld in, dan zullen mondmaskers er al snel bij gaan horen. En hoewel die overal in de winkelrekken van de supermarkt te vinden zijn, wens je misschien toch liever een iets hipper exemplaar. Bij deze Belgische modemerken kan je precies daarvoor terecht.

De Brusselse ontwerpster Conni Kaminski biedt mondmaskers aan met leuke prints, die allemaal matchen met haar lentecollectie. Al is dat misschien snel te veel van het goede. Een eenvoudige outfit opvrolijken kan zeker wel met deze hippe prints. Verkrijgbaar in negen verschillende varianten. Vanaf 25 euro.

Foto: Conni Kaminski

Eva Janssens is meestal met bruidsjurken in de weer, en dat romantische kantje vertaalt zich ook in haar mondmaskers. Die zijn gemaakt uit linnen met bloemenapplicaties in verschillende kleurtjes. Verkrijgbaar in wit en zwart. Prijzen vanaf 25 euro.

Foto: Eva Janssens

Dol op dat sappige West-Vlaams? Op de webshop West Flemish for Behinners zijn nu ook mondmaskers te vinden met een toffe opdruk, zoals ‘Dust means thirsty’ of ‘Honey means don’t go’.

Foto: West Flemish for Behinners

De verfijnde, romantische collectie van ontwerpster Charlotte Pringels wordt nu aangevuld met al even delicate mondmaskers uit linnen en zijde in zachte tinten. Wondermooi. Verkrijgbaar vanaf 24 euro.

Foto: Charlotte Pringels

Het Belgische sportmerk Recto Verso maakt mondmaskers met een grafisch printje, gefabriceerd uit drie verschillende lagen: een antibacteriële stof aan de binnenkant, een extreem dichte stof die dienstdoet als filter en een waterbestendige stof aan de buitenkant. Verkrijgbaar in wit. Per vijf stuks verkocht aan 79,50 euro.

Foto: Recto Verso

Vanaf midden mei stoffen kan je ook bij JBC terecht voor mondmaskers met toffe prints. De mondmaskers worden gemaakt uit stofoverschotten van de zomercollectie, zodat er niets van stof voorlopig gaat en jij je masker op je outfit kan afstemmen. Verkrijgbaar in elf verschillende prints. Verkocht aan 2,50 euro. Je steunt er trouwens een goed doel mee: de opbrengst gaat naar vzw ‘t Kietelt .

Foto: JBC

Jezelf uitleven met felle kleurtjes of drukke prints. Dat kan met de kleurrijke, eigenzinnige mondmaskercollectie van Frieda Degeyter, die haar hand niet omdraait voor tropische bloemenprints of exotische dierenprints. Prijs vanaf 30 euro.

Foto: Frieda Degeyter

Een roze maskertje met gestifte lippen ter vervanging van jouw favoriete lippenstift. Die vind je in de webshop The Mobile Make Up Bar van visagiste Florence Teerlinck. Verkocht aan 24 euro. Eveneens te verkrijgen: The Clean kit, met mondmasker en handreiniger in een leuk zakje verpakt. Iets voor moederdag?

Ook met de mondmaskers van Amuseevous ondersteun je een goed doel, namelijk startende, jonge kunstenaars die nu financieel zwaar getroffen worden. De designs van jong artistiek talent, zoals Charlotte Deweerdt en Nina Vandeweghe, werden hiervoor gebruikt. Verkocht aan 17,50 euro.

Foto: Amuseevous

Op zoek naar minimalistische ecologische mondmaskers? De maskers van La vie est belge zijn volledig handgemaakt in België, van naad tot logo. Verkrijgbaar in zwart, wit en met Belgische vlag. Prijs varieert tussen 10 en 25 euro.