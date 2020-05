Cybercriminelen vallen moederdagactie van bakkerij Mariën en Floralux aan

Tessenderlo / Ham -

Bij bakkerij Mariën in Tessenderlo en het tuincentrum Floralux in Ham hebben cybercriminelen gebruik gemaakt van hun moederdagactie op facebook om een “phishing”-aanval uit te voeren. Met een vals nagemaakt account probeerde ze de volgers van bakkerij Mariën in Tessenderlo te lokken. Bij Floralux werd het facebookbericht over de moederdagactie gehackt. De handelaars hebben klacht ingediend bij de politie.