Bezoek in woon-zorgcentrum mogelijk vanaf 18 mei

Brussel - Vanaf 18 mei is er weer bezoek mogelijk in de woon-zorgcentra. Daarover is een akkoord. Wel zal niet iedereen zo maar op bezoek kunnen gaan: er zijn strikte voorwaarden verbonden aan de bezoekregeling.

De Nationale Veiligheidsraad liet op 15 april al bezoek van één persoon toe in de woon-zorgcentra, maar daar kwam toen een storm van protest op. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) besloot daarom die versoepeling niet toe te passen.

Maar intussen is de toestand in de rusthuizen verbeterd. “Rond 11 mei zullen de testen in de woon-zorgcentra afgerond zijn, de cijfers tonen vandaag aan dat de besmettingen afnemen. Van de personeelsleden test 2 procent nog positief, bij de bewoners is dat 5 procent”, laat Beke weten. “Dat is één van de belangrijke basisvoorwaarden. De Taskforce Covid-19 Zorg biedt daarom een perspectief en een kader waarbinnen bezoek in woon-zorgcentra weer mogelijk wordt vanaf 18 mei. Wel nog altijd met voorwaarden, en binnen duidelijke veiligheidsafspraken.”

Perspectieven

“De lockdownmaatregelen waren noodzakelijk om de samenleving te beschermen, en zeker de meest kwetsbaren in die samenleving. Nu er opnieuw perspectief komt door meer sociale contacten, willen we die ook geven aan mensen in woon-zorgcentra. Ik ben heel blij dat samen met de vertegenwoordigers van de woon-zorgcentra een bezoekregeling is uitgewerkt die de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en bewoners verzekert én tegelijk families opnieuw de kans geeft elkaar echt te zien.”