Door corona draait ook Cora van Mora overuren

Een bitterbal of andere snack gaat er tijdens de lockdown wel in bij veel consumenten. “Door de coronamaatregelen mag nog steeds een heleboel niet. Mensen hebben daardoor extra behoefte om het thuis gezellig te maken. Daar passen onze bitterballen en andere producten prima in”, zegt Jan Aaltzen Linde, algemeen directeur van Van Geloven, het bedrijf waar snackfabrikant Mora onder valt.

LEES OOK. Alles dicht, maar bij de frituur blijft het aanschuiven: “Frietjes geven mensen hoop”

Hij bevestigt dat de klant in coronatijd vaker snacks in de boodschappenwagen legt. "In de twee, drie weken ...