Drie nieuwe coronadoden, aantal patiënten daalt fors in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw drie patiënten met een coronabesmetting overleden. Wel hoopvol: het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen daalt voor de tweede dag op rij fors. In totaal mochten al minstens 1.221 patiënten met corona het ziekenhuis verlaten.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Vanuit de Limburgse ziekenhuizen worden opnieuw drie corona-overlijdens gemeld. Gisteren was er sprake van vier overlijdens. Het coronavirus blijft dus slachtoffers maken in onze ziekenhuizen. Het ZOL in Genk heeft twee nieuwe overlijdens te betreuren en ook in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik stierf opnieuw een coronapatiënt. Sint-Trudo in Sint-Truiden blijft met 89 corona-overlijdens het zwaarst getroffen ziekenhuis van Limburg. In de twee grootste ziekenhuizen van Limburg, Jessa in Hasselt en ZOL in Genk, stierven respectievelijk 88 en 61 coronapatiënten. Wel hoopvol: Jessa in Hasselt heeft al acht dagen op rij geen coronapatiënt moeten afgeven. Dat staat in schril contrast met Limburgs zwartste dag uit deze coronacrisis - op 30 maart - toen er in het Hasseltse ziekenhuis liefst zeven coronapatiënten op één dag stierven. Het totale dodenaantal van de coronacrisis in de Limburgse ziekenhuizen staat ondertussen op minstens 377. Het werkelijke aantal corona-overlijdens ligt in onze provincie nog een stuk hoger omdat ook heel wat mensen met een coronabesmetting in de woon-zorgcentra stierven.

LEES OOK: Laagste aantal nieuwe besmettingen in Limburg: dalende trend duidelijk zichtbaar

1.221 ontslagen patiënten

Bijzonder hoopgevend is wel dat de druk op de Covid-afdelingen in de Limburgse ziekenhuizen dag na dag verder afneemt. In zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen - het Mariaziekenhuis in Pelt niet meegerekend - liggen in totaal nu 214 coronapatiënten. Dat zijn er opnieuw achttien minder dan de dag voordien, toen er ook al sprake was van een daling van 22 patiënten. Dat wil dus zeggen dat het aantal coronapatiënten op twee dagen tijd met maar liefst veertig is afgenomen. Jessa in Hasselt telt vandaag nog 64 coronapatiënten, terwijl er dat tijdens het hoogtepunt van de crisis nog 137 waren (3 april). Van die 64 patiënten liggen er nog 15 op intensieve, tijdens de piek van de crisis waren er dat nog 40 (4 april). Het ZOL heeft nu 53 coronapatiënten, minder dan de helft als tijdens het hoogtepunt van de crisis toen het Genkse ziekenhuis nog 130 patiënten opving (3 april). In totaal mochten in Limburg al minstens 1.221 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.