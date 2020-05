De vrij exclusieve Junior Lamborghini die maandagnacht in Geleen bij een autohandelaar werd gestolen is amper een halve kilometer verderop teruggevonden.

De eigenaar had een beloning van 5.000 euro over voor de gouden tip en uiteindelijk werd de kleine, maar kostbare wagen in een garagebox vlakbij de plaats van de diefstal teruggevonden. In de garagebox ...