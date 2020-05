Lage olieprijs maakt nieuw plastic goedkoper dan gerecycleerd

De lage olieprijs maakt nieuw plastic nu goedkoper dan het recycleren van gebruikte plastic verpakkingen. Tot enkele maanden geleden was die recyclage één van de grootste milieutopics binnen de bedrijfswereld. De problematiek was ook een hot item op het World Economic Forum begin dit jaar in Davos. Maar door de crash van de olieprijzen krijgt de afvalvrije economie zware klappen, schrijft het persbureau Bloomberg.