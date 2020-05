Ben Weyts: “We gaan het leger niet afsturen op ouders die kinderen thuis houden”

“Er zullen ongetwijfeld ouders hun kinderen thuis houden van school. We gaan daar het leger niet op afsturen, maar proberen met hen in dialoog te gaan, proberen te detecteren wat de grond van het probleem is en of we hen kunnen geruststellen.” Dat zei Onderwijsminister Ben Weyts donderdag in het Vlaams Parlement. De minister gaat ook opnieuw samenzitten met de GEES om de verschillen in veiligheidsvoorschriften tussen de opvang en de school uit te klaren.