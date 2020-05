TVL fietst met u door Limburg

Vanaf maandag start TV Limburg met het programma Op de Fiets. De zender neemt de kijkers mee op verschillende tochten door de provincie, 20 stuks in totaal. De fietsroutes worden in realtime uitgezonden om de kijker de beleving te geven alsof ze zelf aan het fietsen zijn. Bij interessante plekken onderweg krijgt de kijker extra informatie mee. De reeks start maandag met een fietsroute van Sint-Truiden naar Brustem. Elke weekdag te zien, om 14.30 uur gedurende 15 minuten als onderdeel van Hallo Limburg op TVL. Op vrijdag is er telkens een compilatie.