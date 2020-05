Regi op 1 mei volgend jaar in Sportpaleis

Regi kondigt zijn “allereerste ‘eigen’ liveconcert in het Sportpaleis” aan. Op 1 mei 2021 te beleven, samen met muzikale gasten. Motto van het concert: ‘Kom Wat Dichterbij’. “De voorbije weken zijn heel druk geweest met Liefde Voor Muziek, en de afwerking van mijn nieuwe album Vergeet De Tijd, waar ik geweldig fier op ben. Maar ik verlang naar het moment dat we opnieuw op concerten zorgeloos uit de bol kunnen gaan. Het ligt niet in mijn aard om passief te wachten tot het zover is.” Tickets (22,9 - 50,9 euro) zijn vanaf donderdag 14 mei te koop via Sportpaleis.be en Teleticketservice.com.