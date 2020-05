Greenyard Maaseik heeft met Oskar Espeland (18) het grootste Noorse talent aangetrokken. Espeland komt over van ToppVolley Norge (TVN).

ToppVolley Norge, vergelijkbaar met de Volleybalschool in Vilvoorde, draait mee in de hoogste afdeling in Noorwegen. Espeland (1m96) werd de voorbije twee seizoenen telkens uitgeroepen tot Belofte van ...