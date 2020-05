PXL-studenten mogen stages en werkplekleren weer opstarten

Hasselt - De studenten van Hogeschool PXL mogen opnieuw starten met fysieke stages en werkplekleren, meldt PXL donderdag. De opstart gebeurt in overleg met de betrokken organisaties en opleidingen. Stages in de gezondheids- en welzijnsopleidingen zijn tijdens de hele coranaperiode wel blijven doorgaan.

De GEES, de expertengroep die de exitstrategie moet uitstippelen onder voorzitterschap van professor Erika Vlieghe, heeft groen licht gegeven om de fysieke stages (bachelors) en werkplekleren (graduaten) weer op te starten in de hogescholen als er vraag is vanuit de werkgever, stagegever of stagesector.

Veiligheid boven alles

“Deze opstart gebeurt in overleg met de organisaties en de opleiding. We volgen hierbij de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen die gelden voor de sector. Voor stages en werkplekleren die niet online of niet fysiek in de organisatie kunnen gebeuren, werden vervangopdrachten gegeven die vergelijkbare competentieontwikkelingen mogelijk maken. Of ze blijven tijdelijk opgeschort tot de organisaties opengaan”, klinkt het bij PXL.

Stages in de gezondheids- en welzijnsopleidingen zijn tijdens de coronaperiode blijven doorgaan. Zo doen bachelorstudenten in de verpleegkunde stage in de woonzorgcentra, zowel op COVID- als niet-COVID-afdelingen. In WZC Bessemerberg te Lanaken is zelfs een interdisciplinaire leerwerkplaats van start gegaan. Studenten verpleegkunde bachelor en HBO5, evenals geneeskunde en kinesitherapie van UHasselt, runnen er de afdeling onder begeleiding van verpleegkundigen ter plaatse en hun stagebegeleiders.