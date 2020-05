Pelt -

Ook in het Mariaziekenhuis in Pelt zijn de consultaties geleidelijk weer opgestart. Daarvoor hebben ze het ziekenhuis drastisch gereorganiseerd. Zo dient bijvoorbeeld de cafetaria nu als bloedopnamekwartier. Op de bezoekersparking is dan weer een kleine triagepost opgericht waar de temperatuur gemeten wordt van de bezoeker en waar enkele vragen gesteld worden. Het Mariaziekenhuis verwacht deze werking nog tot het einde van het jaar verder te zetten.