Halense consul in Zuid-Afrika helpt arme inwoners met voedselpakketten

Halen -

Ook in Zuid-Afrika slaat het coronavirus hard toe. Daar heeft de Belgische consul Karl Stouthuysen, afkomstig uit Halen, zijn schouders gezet onder een project om duizenden arme inwoners van Kaapstad te voorzien van voedselpakketten. Hij doet dat samen met het Belgisch restaurant Den Anker. Zuid-Afrika zit al vijf weken in lockdown waardoor vooral de arme bevolking die het sowieso al niet breed heeft in moeilijkheden komt. Karl Stouthuysen besloot niet bij de pakken te blijven zitten en schoot met een team van vrijwilligers in actie.