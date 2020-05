“Mondiaal toerisme kan dit jaar tot 80 procent terugvallen”

Het aantal toeristische aankomsten kan dit jaar met 60 tot 80 procent terugvallen omwille van de coronapandemie. Dat zegt UNWTO, de Wereldtoerismeorganisatie van de Verenigde Naties, donderdag.

De prognoses zijn fors versomberd. Eind maart ging de organisatie ‘maar’ uit van een terugval met 20 tot 30 procent. “Dit is met voorsprong de zwaarste crisis waar het internationaal toerisme ooit mee te kampen heeft gekregen, sinds de start van de gegevens in 1950”, klinkt het.

In het eerste kwartaal daalden de toeristische aankomsten tegenover een jaar eerder met 22 procent. In maart was er zelfs een terugval met 57 procent omdat vele landen allerlei maatregelen en beperkingen invoerden in de strijd tegen COVID-19.

In de periode januari-maart leed de sector 80 miljard dollar (74 miljard euro) verlies. De financiële verliezen kunnen volgens UNWTO over heel het jaar oplopen tot 910 à 1.200 miljard dollar.