Laagste aantal nieuwe besmettingen in Limburg: dalende trend duidelijk zichtbaar

Hasselt -

In Limburg zijn er 23 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen, dat is het laagste aantal sinds de uitbraak van de crisis. Het coronavirus zit in onze provincie duidelijk in een dalende trend. Vandaag is nog 10,8 procent van alle besmette Belgen een Limburger, vorige maand was dat nog 12,1 procent.