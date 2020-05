Maasmechelen -

Handelaars van winkelcentrum Pauwengraaf in Eisden zijn gestart met een opfrisbeurt van de straat. In samenwerking met Wijk-Werken Maasland poetsen zij de stoepen, stoffen de brievenbussen af en lappen de ramen van de leegstaande panden. “Wij willen de klanten een goed gevoel geven als we maandag onze winkels terug mogen openen”, zegt Eddy Beckers, voorzitter van de Handelsunie.