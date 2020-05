80 nieuwe corona-overlijdens in België, recordaantal mocht intensieve zorg verlaten

Uit de laatste cijfers van de Nationale Veiligheidsraad blijkt dat de afgelopen 24 uur 98 nieuwe opnames gebeurden in het ziekenhuis, er vielen 80 covid-19-doden.

Er werden de afgelopen 24 uur 639 nieuwe covid-19-gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er in 374 Vlaanderen, 157 in Wallonië en 101 in Brussel. Over de woonplaats van 7 mensen is geen duidelijkheid. Het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land staat op 51.420.

In de ziekenhuizen verblijven er in totaal 2.688 aantal patiënten, er waren de voorbije 24 uur 98 aantal nieuwe opnames. 538 mensen liggen op intensieve zorg, dat is een daling van 116 patiënten op een dag. Er werden 244 aantal mensen ontslagen uit het ziekenhuis, in totaal zijn 12.980 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart.

Het totaal aantal sterfgevallen ligt op 8.415, er vielen de aflopen 24 uur dan ook 80 doden. 37 daarvan stierven in het ziekenhuis, 43 in een woonzorgcentrum.