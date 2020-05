Ooievaarskolonie in Planckendael piekt als nooit tevoren

De ooievaars in dierenpark Planckendael laten zich niet uit hun lood slaan door de coronacrisis. Integendeel, het ooievaarsgeklepper klonk nooit eerder zo luid. De ooievaarskolonie van Planckendael breidt nog verder uit en vestigt opnieuw een record. Dit jaar telt Planckendael maar liefst 77 nesten in het park. Dat zijn elf nesten meer dan in 2019 en dat belooft alvast voor het aantal jongen die nu volop komen piepen uit hun ei.