“Roeiers zijn de beste atleten”: Waarom roeier Tim Brys in de Container Cup sneller fietst dan Remco Evenepoel en Victor Campenaerts

Verbijstering in ‘De Container Cup’. Roeier Tim Brys liet in de fietsproef gepatenteerde hardrijders als Remco Evenepoel (vicewereldkampioen tijdrijden) en Victor Campenaerts (houder van het werelduurrecord) achter zich. Wetenschappers zijn dan weer niét verbaasd over die prestatie: “Het is simpel: roeien is sterven. Van de eerste tot de laatste meter.”