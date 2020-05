Luc Nilis stopt als assistent bij VVV Venlo en zoekt werk in België: “In zijn hart is Luc nog altijd voetballer”

Luc Nilis (52) is niet langer assistent/spitsentrainer bij VVV Venlo. Zijn contract loopt af en straks - na de coronacrisis - investeert de club liever geld in spelers dan in trainers. Toch spreekt iedereen in Venlo vol adoratie over de man met de gouden traptechniek. Nilis zoekt nu werk in België, maar blijft wel cafévoetbal spelen in Holland. “Altijd en overal legt hij nog ballen in de winkelhaak.”

Jürgen Geril