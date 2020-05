Ben Weyts heeft gedetailleerd plan voor herstart sportcompetities: “We hopen dat de slinger in het najaar niet terugslaat”

“We hebben dezelfde aanpak gehanteerd als voor het onderwijs”, vertelde Weyts aan Radio 1. “We hebben dit uitgewerkt in samenspraak met de sector. Daarbij zijn we doof gebleven voor de lokroep van federaties en clubs die een apart scenario voorzagen. Het uitgangspunt is: het doet er niet toe welke sport je beoefent, wel hoe je ze beoefent. Dat hebben we in een gefaseerd plan uitgewerkt, waarbij we ook gekeken hebben naar de stem die het minst aan bod komt, de kinderen. Zij gaan het eerst genieten van de versoepelde maatregelen.”

Concreet betekent dit dat kinderen onder de 12 jaar vanaf 18 mei weer in beperkte groep mogen sporten, zij het in open lucht. Vanaf 1 juni kunnen sportactiviteiten indoor, met twee partners. De derde fase is een toelating van trainingen vanaf 1 juli. Wedstrijden zonder publiek zijn mogelijk vanaf 1 augustus, met publiek vanaf 1 september.

“Al zijn de virologen over dat laatste zeer terughoudend”, aldus Weyts. “We hopen dat de slinger in het najaar niet terugslaat. We mogen geen misbruik maken van de hernieuwde vrijheid. We hopen dus op een volksfeest tijdens de Ronde van Vlaanderen, bijvoorbeeld, maar daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. En het voetbal? In dit scenario kan de bekerfinale nog gespeeld worden. En de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot. Of de laatste speeldag van de competitie.”