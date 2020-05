Sampdoria en Sporting clinchen over transfer van Bruno Fernandes naar Manchester United

Sampdoria Genua heeft een klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen Sporting Lissabon. Dat melden onder meer mediastations Sky en ESPN.

De Serie A-club eist van de Portugezen tien procent op de transfersom die het kreeg voor de overgang van middenvelder Bruno Fernandes in januari naar Manchester United. Dat zou zo’n tien miljoen euro zijn. Sporting weigert te betalen. De FIFA onderzoekt intussen de zaak.

Sporting nam Bruno Fernandes in de zomer van 2017 over van Sampdoria. De Portugezen betaalden Samp een transfersom van tien miljoen euro en er werd een doorverkooppercentage van tien procent toegevoegd aan het contract. Dat betwist Sporting niet, maar het meent dat de Genuezen geen recht hebben op het afgesproken doorverkooppercentage omdat Fernandes in 2018 z’n contract liet ontbinden. De middenvelder wilde samen met een aantal ploeggenoten weg bij Sporting, nadat ze op het trainingscomplex waren aangevallen door eigen fans. Hij kwam later terug op die beslissing en ondertekende een nieuw contract in Lissabon. Volgens Sporting verviel daardoor het recht van Sampdoria op een deel van een eventuele transfersom. Afgelopen winter telde Manchester United zo’n vijftig miljoen euro neer voor de Portugese topspeler.

De 25-jarige Fernandes ontpopte zich in zijn eerste maanden op Old Trafford meteen tot de leider van het elftal. Hij leverde meteen twee goals en drie assists af in zijn eerste vijf wedstrijden in de Premier League en werd daarom in zijn eerste maand meteen tot Speler van de Maand bekroond.