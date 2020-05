Kirsten Flipkens: “Ik heb ooit even iets gehad met Nadal”

Opvallende passage in het interview van Kirsten Flipkens voor aanvang van De container cup woensdagavond op Vier. De 34-jarige tennisster vertelde dat ze ooit een korte tienerromance beleefde met niemand minder Rafael Nadal, de Spaanse gravelkoning die twaalf keer Roland Garros won.

Flipkens en Nadal zijn allebei geboren in 1986 en leerden elkaar in hun jonge tienerjaren kennen op het jeugdcircuit. “Toen ik veertien was, heb ik eventjes iets met Nadal gehad. We zijn even oud en zijn samen opgegroeid. Maar hij sprak toen nog geen Engels en verder dan eens hand in hand lopen en een kus kwamen we echt niet.”

