Voka: “Export Vlaamse bedrijven minder dan een derde van het normale niveau”

De export van de Vlaamse bedrijven bleef de voorbije twee maanden onder een derde van het normale niveau. En ook de komende vier maanden zal die export op een laag pitje blijven. De helft van de getroffen Vlaamse bedrijven die exporteren, verwacht ook pas beterschap na de zomer. Dat blijkt uit de wekelijkse corona-enquête die ondernemersnetwerk Voka heeft uitgevoerd bij 900 bedrijven. “Dit is ronduit alarmerend voor een land waar 30 procent van de jobs afhangen van de uitvoer”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Het is een open deur intrappen, maar Vlaanderen leeft van de export. Voor 2019 wordt de Vlaamse uitvoer van goederen en diensten geraamd op 280 miljard euro. Bovendien is bijna 30 procent van de werkgelegenheid in België gerelateerd aan onze uitvoer.

Maar door de coronacrisis staat die export zwaar onder druk. Dat blijkt ook uit de nieuwe corona-enquête van Voka. Uit die bevraging blijkt dat de Vlaamse export al twee maanden onder een derde van zijn normale niveau blijft. Bovendien wordt verwacht dat de export ook de komende vier maanden onder niveau blijft. De helft van de bevraagde bedrijven verwacht ook pas beterschap na de zomer.

Een kwart van de exporterende bedrijven heeft zijn exportactiviteiten zelfs met driekwart of meer zien terugvallen. Vooral de sterk teruggevallen internationale vraag speelt ons parten: 8 op de 10 exporterende bedrijven lijden hier onder.

“Dringend nood aan relancestrategie”

“We dreigen een half jaar zwaar onder niveau te exporteren. Onze politici moeten dan ook dringend werk maken van een relancestrategie voor onze export, want veel van onze welvaart en jobs hangen hiervan af”, zegt Voka-topman Hans Maertens.

Die relancestrategie voor de export moet een aantal hindernissen kunnen wegwerken die zijn opgedoken tijdens de coronacrisis. Zo gaf een op vijf van de exporterende bedrijven aan dat ze last hebben van de beperkingen op internationaal professioneel personenverkeer. “Er is dan ook nood aan een uniforme procedure voor grensoverschrijdend professioneel personenverkeer doorheen de EU, zodat werknemers weer internationaal actief kunnen worden”, merkt Hans Maertens op.

Omdat internationaal actieve bedrijven van groot belang zijn om onze economie weer op gang te krijgen, lanceert Voka zelf ‘Mercurio’: een nieuw ondersteuningsprogramma voor ondernemingen die willen internationaliseren.