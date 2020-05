De eerste stappen zijn gezet: dit zijn de volgende hordes om uit de lockdown te komen

De eerste stapjes uit de lockdown zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet. Volgende week moet de Nationale Veiligheidsraad weer aan de bak om te kijken wat de volgende stappen zijn. De scholen gaan dan zeker open, al moet je op meer sociale contact moet je niet onmiddellijk rekenen. “We moeten het etappe per etappe bekijken”, zegt professor Erika Vlieghe, voorzitter van de groep die zich over de exitstrategie buigt.