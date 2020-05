Belastingvrije hinderpremie en lagere bedrijfsvoorheffing: Kamercommissie keurt reeks fiscale coronamaatregelen goed

Op uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid zal de ingehouden bedrijfsvoorheffing tot het einde van het jaar 15 procent bedragen, in plaats van de gebruikelijke 26,75 procent. Dat is een van de fiscale maatregelen in het kader van de coronacrisis die woensdag goedgekeurd werden in de Kamercommissie Financiën.

Volgens vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) is het huidige percentage aan bedrijfsvoorheffing te hoog voor de lage lonen, “waardoor de inkomensterugval in tijdelijke werkloosheid nog versterkt werd”. Door het tarief terug te brengen naar 15 procent zal iedereen in tijdelijke werkloosheid vanaf de maand mei meer overhouden op het einde van de maand, aldus de minister.

Een van de auteurs van het voorstel is Groen-Kamerlid Dieter Van Besien, die tevreden reageert op de beslissing van de commissie. “Mensen die al niet veel hebben riskeren nu in armoede te geraken. Door de bedrijfsvoorheffing nu te verlagen hebben die mensen vandaag een hoger inkomen in plaats van het twee jaar later terug te krijgen van de fiscus.”

Belastingvrije hinderpremie

Ook de voordelige regeling voor latere voorafbetalingen, ten gunste van zelfstandigen en bedrijven, is goedgekeurd. Door het voordeel dat aan tijdige voorafbetalingen gekoppeld is voor de laatste twee kwartalen van dit jaar te verhogen, moeten zelfstandigen en bedrijven extra ademruimte krijgen. Bedrijven die dividenden uitkeren, kapitaalverminderingen doorvoeren of eigen aandelen inkopen, zijn uitgesloten van de regeling. Ook vennootschappen met een link met belastingparadijzen zullen evenmin van de gunstige regeling gebruik kunnen maken. Kamerlid Joris Vandenbroucke (sp.a) spreekt van een “stap naar fiscale rechtvaardigheid”.

Verder is beslist dat de steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten - zoals de Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro - belastingvrij zullen zijn. Ook de tax shelter-regels voor audiovisuele werken, podiumkunsten en gaming zijn versoepeld, terwijl giften van medische materialen aan ziekenhuizen van btw zullen worden vrijgesteld. De omzendbrief daarover wordt nu wettelijk verankerd.