Nieuwerkerken kiest weer voor ‘echte’ gemeenteraad

De volgende gemeenteraad op donderdag 14 mei wordt weer een normale, fysieke vergadering. In april werd nog gekozen voor een digitale zitting. Om de regels van social distancing te respecteren, verhuist de gemeenteraad wel van het sociaal huis naar ontmoetingscentrum De Brug.

“Op zich is onze digitale gemeenteraad in april goed verlopen. Die formule was een noodoplossing omwille van de coronacrisis. Maar op die manier verdwijnt de interactie, terwijl het debat net een belangrijk ...