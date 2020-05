Diplomaat ontsnapt aan boete: “Nog nooit gehoord van coronamaatregelen”

De Haan - Een diplomaat uit Israël heeft de politie afgelopen zondag te kijk gezet in De Haan. Hij was vanuit Brussel op weg naar zijn tweede verblijf aan de kust. Een niet-essentiële verplaatsing die dan ook niet toegelaten is. Maar dankzij zijn diplomatieke onschendbaarheid kwam hij er zonder proces-verbaal van af en mocht hij zelfs gewoon doorrijden.

De politie hield zondagmiddag een wagen staande in De Haan. In de auto zaten verschillende inzittenden. Aan het stuur een Israëlische diplomaat uit het Brusselse. De meeste bestuurders die gecontroleerd worden en een niet-essentiële verplaatsing maken, proberen een verhaaltje te verzinnen. Maar deze man niet. Hij gaf onomwonden toe dat hij op weg was naar zijn tweede verblijf aan de kust. Van de coronamaatregelen had hij naar eigen zeggen nog nooit gehoord.

De politie nam contact op met het parket en daaruit bleek dat de man wel degelijk onschendbaarheid genoot. Geen proces-verbaal dus en zelfs geen aanmaning om rechtsomkeer te maken. Francis Clarysse, woordvoerder van het parket-generaal in Gent, bevestigt dat er een voorval was. “Maar dat maakt momenteel het voorwerp uit van verder onderzoek”, zegt hij. “Er zijn bijvoorbeeld verschillende vormen van immuniteit. Hoe ver dat precies reikt, hangt af van het statuut. En dat zal verder bekeken worden.”