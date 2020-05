Onze ruime telmethode voor coronadoden: slecht voor ranking, wel voor betrouwbaarheid

En plots kwamen er woensdag in één klap weer meer dan 300 doden bij. De voorbije 24 uur waren weliswaar ‘maar’ 110 patiënten overleden, maar daarnaast stierven de voorbije zes weken in het ziekenhuis 229 mensen bij wie geen positieve coronatest werd afgenomen. Ze worden nu toch meegeteld omdat de artsen vermoeden dat het om Covid-19 ging. Net als in de rusthuizen dus. Voor onze positie op de wereldranking is dat geen goede zaak, voor het in kaart brengen van de epidemie wél.