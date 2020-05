Hasselt -

De beletteringsfirma's, die stickers en waarschuwingsborden maken voor de bewegwijzering in de winkelstraten, draaien overuren. Ze worden overstelpt met aanvragen. Het is een race tegen de klok, want maandag moet alles klaar zijn. Dan gaan de winkels terug open. Klanten moeten weten in welke richting ze moeten lopen om de nodige afstand te kunnen houden. Wij gingen een kijkje nemen bij Egberghs in Hasselt, waar het alle hens aan dek is.