Versoepeling van regels voor reclame moet mediabedrijven in coronacrisis helpen

Het Vlaams Parlement heeft woensdag in een decreet de regels voor reclame op tv versoepeld. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn, die wordt vervroegd om de mediabedrijven te helpen bij de coronacrisis.

De crisis zorgt voor een gevoelige daling van de reclame-inkomsten. Het parlement wil de tv-zenders daarom snel meer flexibiliteit geven om inkomsten te zoeken. Nu schrijft het Mediadecreet nog voor dat omroepen per uur 12 minuten reclame mogen uitzenden. 20 procent van elk uur dus. Met de versoepeling wordt die 20 procent berekend over grotere tijdsblokken, namelijk tussen 6 uur ‘s ochtends en 18 uur ‘s avonds en van 18 uur ‘s avonds tot middernacht.

Vlaanderen had in principe nog tot het einde van het jaar om de Europese ‘richtlijn audiovisuele mediadiensten’ om te zetten, maar het aspect rond de tv-reclame werd naar voor getrokken. “Meer flexibiliteit om campagnes in te plannen, van zodra er opnieuw vraag is, moet de mediabedrijven weer ademruimte geven”, zegt Karin Brouwers van CD&V. Marius Meremans van N-VA vindt dat de zenders best zelf kunnen inschatten hoe ze omgaan met de extra flexibiliteit.

“We vertrouwen op de expertise bij de commerciële en regionale televisiezenders om deze liberalisering van de reclameregels op een verantwoordelijke en volwassen manier in te zetten”, aldus Stephanie D’Hose (Open Vld). De oppositiepartijen toonden zich bezorgd en vragen een snelle evaluatie.