Na lange revalidatie eindelijk nieuw baasje voor poes Hanne

Een kat heeft zeven levens, luidt het gezegde. Dat gaat zeker op voor poes Hanne. Engelwaarder van dienst is Martine Vos (58) uit Koersel. Zij redde Hanne twee jaar geleden uit de prikkeldraad. Niemand gaf nog een cent voor Hanne, maar Martine bleef erin geloven. Nu maanden later is de poes weer helemaal de oude. Dankzij Martine, die ook lid is van Cat Shelter Limburg, een organisatie die katten verzorgt en opvangt.

“In de zomer van 2018 zag het er niet goed uit voor poes Hanne. Ze kon zich niet meer bewegen en haar gejank was tot ver in de omtrek te horen”. Martine Vos had meteen in de gaten dat er iets mis was ...