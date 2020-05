SAB wint voor tweede jaar op rij Plankgas ondernemerswedstrijd

Bree - Nadat Jana, Julie en Toon vorig jaar het beste ondernemersplan van Vlaanderen schreven, winnen dit schooljaar opnieuw enkele leerlingen van het zesde jaar Economie-wiskunde de ondernemerswedstrijd Plankgas, een organisatie van Unizo.

Jinte Peeters, Liesl Smeets, Sterre Gielen, Klaas Vanbriel en Giel Ceyssens bedachten SW!TCH. Het concept omvat een jas die in twee richtingen gedragen kan worden en die langs één kant reflecterend is en daardoor extra veiligheid biedt in het verkeer. Omdat Unizo sinds dit jaar een beste ondernemersplan kiest per provincie, nemen deze leerlingen voor onze school de titel van ‘Beste ondernemersplan van Limburg’ mee naar Bree.

Binnenkort krijgen alle leerlingen van 6EW via een online sessie een persoonlijk dankwoord van Bart Lodewijckx, voorzitter van Unizo Limburg. Namens de ganse school een dikke proficiat voor Jinte, Liesl, Sterre, Klaas, Giel en alle andere leerlingen van 6 Economie-wiskunde!