“My Boy Lollipop”- zangeres Millie Small op 73-jarige leeftijd overleden

De Jamaïcaanse zangeres Millie Small, die met haar liedje “My Boy Lollipop” in de jaren 60 een wereldhit had, is dinsdag in Londen na een ziekte vredig op 73-jarige leeftijd overleden, zo heeft haar platenfirma Island woensdag bekendgemaakt.

“My Boy Lollipop” was volgens Island-stichter Chris Blackwell de eerste Jamaïcaanse song die het in de Britse en Amerikaanse charts maakte. In beide landen klom de hit naar de tweede plaats.

Met deze populaire song heeft de ska-muziek een breder publiek bereikt, aldus Blackwell. “Millie heeft voor Jamaïcaanse muziek de deur voor de hele wereld geopend. Ik ben met haar de wereld rondgereisd, terwijl men overal wilde da ze zou optreden, meedoen aan tv-shows en dergelijke”, zegt de platenbaas. “Zij was een zeer beminnelijk iemand, zeer (levens)lustig en met een grote zin voor humor.” De zangeres laat een dochter achter.