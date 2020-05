Vier corona-overlijdens in Limburgse ziekenhuizen, wel fors minder patiënten

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw vier corona-overlijdens te betreuren. In Sint-Trudo stierf opnieuw één coronapatiënt, waarmee het Truiense ziekenhuis met 89 overlijdens in totaal nu het zwaarst getroffen ziekenhuis van Limburg is.

Maandag werd er vanuit de Limburgse ziekenhuizen geen enkel corona-overlijden gemeld, dinsdag was er sprake van één sterfgeval. Maar vandaag loopt het dodenaantal opnieuw hoog op. Zo stierven er in de Limburgse ziekenhuizen opnieuw vier coronapatiënten. Zowel in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, in AZ Vesalius in Tongeren, in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik als in Sint-Trudo in Sint-Truiden valt er opnieuw een corona-overlijden te betreuren. Vooral in Sint-Trudo, waar er voor de tweede dag op rij een coronapatiënt sterft, is de balans uiterst zwaar. Het Truiense ziekenhuis telt nu al 89 overleden coronapatiënten en is daarmee het zwaarst getroffen ziekenhuis van Limburg.

Het veel grotere Jessa Ziekenhuis in Hasselt, waar de afgelopen zeven dagen geen enkele coronapatiënt meer stierf, telt 88 overlijdens. Sint-Franciscus in Heusden-Zolder moest al 60 coronapatiënten afgeven, ZOL in Genk 59, AZ Vesalius in Tongeren 32 en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 23. Dat brengt het totale aantal corona-overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen op minstens 374. Voor het Mariaziekenhuis in Pelt, dat tot 15 april 23 corona-overlijdens telde, zijn er geen recente cijfers beschikbaar.

Fors minder patiënten

Wel hoopgevend: in de Limburgse ziekenhuizen - Pelt niet meegerekend - liggen nu in totaal nog 232 coronapatiënten, dat zijn er liefst 22 minder dan gisteren. Jessa in Hasselt telt nu nog 71 patiënten, het ZOL in Genk 56, AZ Vesalius in Tongeren 43, Sint-Trudo in Sint-Truiden 33 en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 12. In totaal mochten nu al minstens 1.207 coronapatiënten in Limburg het ziekenhuis verlaten.