Hoeslakens netjes vouwen: heel wat mensen hebben het ongetwijfeld al opgegeven, waardoor het ding in een bal gerold in de kast belandt. Maar het kan beter, en daar zijn trucjes voor. Een vrouw wordt in de reacties op haar TikTok-video zelfs beschuldigd van “hekserij” nadat ze zo’n truc deelde. Het korte fragment werd intussen al honderdduizenden keren bekeken en inspireerde heel wat mensen om hun lakens op te plooien tijdens de lockdown.