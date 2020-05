Mehdi Bayat: “Bekerfinale mag van mij worden gespeeld”

Mehdi Bayat, bondsvoorzitter en algemeen directeur van Charleroi, juicht de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad toe. “Mensen zeggen me dat ik drie weken heb gevochten voor één zinnetje in de uiteenzetting van premier Wilmès: geen competitiewedstrijden voor 31 juli”, aldus Bayat. “Maakt niet uit, die duidelijkheid is er nu. Er zijn evenwel nog veel vragen: oefenmatchen, de promotiewedstrijden, de bekerfinale,…”