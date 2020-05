Lanaken -

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft woensdagnamiddag een vermoedelijke bromfietsdief ingerekend in Veldwezelt. De verdachte liet de bromfiets zonder nummerplaat achter langs de Bilzerbaan en vluchtte te voet het veld in. De politie kon de man in de boeien slaan na een zoekactie met drone en politiehond.