Politie plukt verdwaald koppel op scootmobielen van de snelweg

Een man en een vrouw zijn dinsdag door de politie van de snelweg geplukt in het Nederlands-Limburgse Kerkrade. Het koppel had een verkeerde afslag genomen reed zo aan een slakkentempo over de snelweg terwijl de auto’s aan 100 kilometer per uur passeerden.

Ze bleken per ongeluk op de provinciale weg te zijn beland, waar maar liefst honderd kilometer per uur mag worden gereden. Meerdere automobilisten zagen het duo rijden op het deel vanaf Avantis in de richting van Kerkrade. Na een melding over de levensgevaarlijke situatie schakelde Rijkswaterstaat de politie in om de scootmobielers veilig van de Buitenring te halen. In een video van de Kerkraadse politie is te zien hoe het tweetal met een escorte van de weg wordt begeleid.

Verkeerde afslag

Op de achtergrond is de Gaiabrug over de N300 bij de Kerkraadse buurt Gracht te zien. Eenmaal in veiligheid gebracht, vertelden de man en vrouw dat ze eigenlijk vanaf De Locht onderweg waren naar Bocholtz. Bij een kleine rotonde bij Avantis pakten ze echter de verkeerde afslag waardoor ze op de Buitenring uitkwamen. Vervolgens probeerden de twee - niet zonder gevaar - de borden te volgen.

Na de reddingsactie konden de scootmobielers hun weg naar Bocholtz vervolgen.