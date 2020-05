Goed nieuws voor de Bundesliga: half mei hervatten wedstrijden zonder publiek

De Duitse regering heeft woensdag goed nieuws gebracht voor de Duitse voetbalteams. De Bundesliga mag vanaf midden mei herstarten, weliswaar met duels achter gesloten deuren.

Concreet zal er dus vanaf 15 of 22 mei terug gevoetbald worden in Duitsland. De beslissing kwam tot stand na een videoconferentie tussen bondskanselier Angela Merkel en vertegenwoordigers van de deelstaten. De regionale besturen hadden het laatste woord over de beslissing in Duitsland.