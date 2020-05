Italiaans biotechbedrijf claimt een mogelijk coronavaccin ontwikkeld te hebben

Het Italiaanse biotechnische bedrijf Takis claimt een mogelijk vaccin gevonden te hebben tegen het coronavirus. Van de vijf kandidaat’-vaccins die het bedrijf ontwikkelde genereren er twee antilichamen tegen Covid-19 die het virus blokkeren, zo blijkt uit tests met muizen uitgevoerd in het Spallanzani ziekenhuis in Rome.

Experts van het in virologie gespecialiseerde ziekenhuis zijn een stuk voorzichtiger, maar de testresultaten zijn hoopgevend.

Voor het eerst is een mogelijk vaccin tegen Covid-19 gevonden, zegt directeur Luigi Aurisicchio van biotechbedrijf Takis in Pomezia, net buiten Rome. Al in april kondigde het bedrijf aan een vaccin te hebben dat mogelijk het coronavirus kon blokkeren. Uit tests in het in virologie gespecialiseerde Spallanzi ziekenhuis in Rome zou nu inderdaad blijken dat het vaccin in staat is een immuniteitsreactie op te wekken dat het virus kan stoppen. “De door ons vaccin opgewekte antilichamen in muizen werken”, zegt Aurisicchio enthousiast. “We verwachten dat het ook bij mensen gaat werken.’’

Volgens het biotechnische bedrijf zouden de eerste tests op mensen al deze zomer kunnen beginnen.

Spike-eiwit

Het vaccin is gebaseerd op de bestrijding van het zogenoemde ‘spike-eiwit’, het ‘wapen’ dat Covid-19 gebruikt om de menselijke cel binnen te dringen. Een deel van het dna van dit eiwit is verwerkt in het vaccin en wordt ingezet om zichzelf te bestrijden.

De experts van het Spallanzani-ziekenhuis temperen het enthousiasme van de biotechnische ondernemer. “De resultaten van deze tests, die op dit moment nog worden bestudeerd, geven aan dat het mogelijk is een immuniteitsreactie te zien in de gevaccineerde dieren”, schrijft het ziekenhuis in een formele reactie.

Het ziekenhuis heeft de effecten van het door Takis ontwikkelde vaccin op het virus geanalyseerd. Daarbij is vastgesteld dat niet alleen het aantal antilichamen in de muizen hoog was, maar ook dat die het virus zouden aanvallen en stoppen. “Maar het is nog te vroeg om te concluderen dat dit een potentieel effectief vaccin is”, aldus het Spallanzi.

Het ziekenhuis benadrukt dat er nog geen officieel rapport is geschreven over de tests en dat de resultaten ook nog niet formeel gepubliceerd zijn. “Het persbericht van Takis is niet met het ziekenhuis overlegd en er is evenmin toestemming voor gegeven.”

