TREND. Houten klompen voor in en rond je kot

Beschik je over een tuin en heb je jezelf de laatste weken meer afgestemd op het buitenleven in diezelfde omgeving? Dan komt de huidige schoenentrend misschien praktisch uit: de houten klomp is weer in. Binnen is het schoeisel een makkelijke afwisseling op je pantoffels.

Klompen: ze doen je misschien volautomatisch denken aan een Nederlands kaasmeisje in ambachtelijke kledij, maar ze hebben een heel ander imago op de catwalk van bekende modehuizen. Onder meer Anna Sui zet het houten schoeisel in haar nieuwste lentecollectie in de kijker en combineert exemplaren met blokhak lustig met zwierige jurken. Bij Vanessa Bruno worden een klompen met lederen gedragen onder een beige broek met opgerolde pijpen.

De klompen combineer je dus naar hartenlust. Wil je het folkloristisch houden, eventueel voor een picknick in eigen tuin of - als het weer mag - in het park, draag ze dan met een prairiejurk met bloemenpatroon. Ga je voor stoer? Klompen passen perfect onder je favoriete jeans of pantalon in aardetinten. Zomerse knits geven de look een robuuste buitenlook mee. De combinatie met een tuinbroek maakt van je een hippe dame die een moestuin perfect op orde lijkt te hebben. Of wat denk je van een vrolijk kousje om je look een meisjesachtige toets te geven?

Ga je voor klompen met een print, denk aan een paar met koeienvlekken, houd de rest van je outfit dan sober. Laat bij voorkeur altijd een beetje van je enkel zien, dan wordt de hele look niet te vormloos.