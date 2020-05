Winkels mogen open vanaf 11 mei: “Doe boodschappen alleen en in uw buurt”

De winkels in ons land mogen vanaf maandag 11 mei weer openen. Daarbij legt de Nationale Veiligheidsraad wel de nodige beperkingen op: zo mag winkelen enkel op uw eentje en moeten de winkeliers de nodige voorzorgen nemen.

Winkeliers mogen vanaf 11 mei één klant toelaten per 10 vierkante meter en die mogen maximaal een half uur binnen blijven, met uitzonderingen voor de kleinste winkels. De eigenaar van de winkel is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel.

Wie gaat winkelen, moet dat alleen doen. Met vrienden, vriendinnen of familieleden afspreken om de winkelstraten in te duiken is dus niet aan de orde. Een mondmasker of handschoenen dragen tijdens het winkelen is niet verplicht. Het wordt wel “sterk aangeraden”.

“We raden ook aan uw boodschappen dicht bij uw huis of werkplek te doen”, zei premier Sophie Wilmès (MR) op de persconferentie na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad. “En als het druk is op straat of in de winkelstraat, raden we aan op een ander moment terug te keren. Mensen ouder dan 65, mensen die minder mobiel zijn en het verzorgend personeel moeten voorrang krijgen.”

Markten blijven verboden, maar losstaande kramen kunnen in overleg met de lokale autoriteiten wel opnieuw open.