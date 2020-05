ROYALS. Onthullende documentaire over Diana op komst, feest bij prinses Eugenie

Prins Archie vierde deze week zijn eerste verjaardag, maar dat was lang niet het enige dat zich afspeelde voor en achter de schermen bij de Europese koningshuizen. Zo werd in Nederland 75 jaar bevrijding gevierd en raakte bekend dat er een documentaire wordt gemaakt over de mentale problemen waar prinses Diana mee kampte.

Er is een nieuwe documentaire in de maak over het leven van prinses Diana. De vierdelige reeks getiteld ‘Being Me: Diana’ focust op de mentale problemen van de Britse prinses, die in 1997 op 36-jarige leeftijd om het leven kwam bij een tragisch auto-ongeluk. Onder andere haar eetstoornis, haar ongelukkige huwelijk met prins Charles en haar pijnlijke kindertijd zouden aan bod komen. Ook zou worden verteld dat Diana vier keer zelfmoord probeerde te plegen. De producers zouden naar verluidt nog volop in onderhandeling zijn met Netflix. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Archie vierde woensdag zijn eerste verjaardag. Dat gebeurde in Los Angeles en niet bij de rest van zijn familie in Engeland. Om hem te feliciteren, deelde zowel het koninklijk paleis, prins Charles als prins William dan maar een foto op sociale media om het ventje in de bloemetjes te zetten. Het beeld waar opa Charles voor koos, was eentje met zijn zoon Harry en kleinzoon tijdens de plechtigheid op Windsor Castle na het doopsel.

De Deense prins Henrik vierde maandag zijn elfde verjaardag. Voor de gelegenheid publiceerde het koninklijk hof nieuwe foto’s van de zoon van prins Joachim en prinses Marie. Fotograaf van dienst was dit keer iemand heel bijzonder, namelijk niemand minder dan zijn jongere zusje Athena (8). Henrik is na zijn oom kroonprins Frederik en zijn vier kinderen, zijn vader en twee oudere halfbroers negende in de lijn voor de Deense troonopvolging.

Deze week was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Het koningspaar legde zoals elk jaar op de Dam in Amsterdam een bloemenkrans neer voor de gesneuvelden. Normaal gebeurt dat onder grote belangstelling van pers en publiek, maar dat ging er door de coronacrisis dit keer helemaal anders aan toe. “Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik weet dat U, dat jij, deze Nationale Herdenking mee beleeft en dat we hier samen staan”, zei koning Willem-Alexander in zijn toespraak. Zowel hij als koningin Máxima was in het zwart gehuld.

De Britse prinses Eugenie vierde dan weer de 34ste verjaardag van haar echtgenoot Jack Brooksbank met een foto op Instagram. Op de zwart-witfoto poseren ze in St George’s Hall in Windsor Castle, de locatie waar hun huwelijksreceptie in oktober 2018 plaatsvond. Ze is duidelijk nog altijd stapelverliefd op haar echtgenoot. “Gelukkige verjaardag mijn geliefde”, schrijft ze bij de foto.

Koningin Mathilde ging deze week naar de Carrefour. Nee, niet om boodschappen te doen - daar heeft ze ongetwijfeld personeel voor - maar wel om de supermarktmedewerkers te bedanken voor hun tomeloze inzet tijdens de coronacrisis. Mathilde begroette er onder meer een kassierster en deed dat voorbeeldig met mondmaskertje aan. Er dook ook een opvallend beeld op van onze koning Filip, tijdens het joggen.

Een joggende vorst, het is een beeld dat we niet elke dag te zien krijgen. Maar met de foto wil het paleis de mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de ‘Covid19km Challenge’ om kansarmen te steunen tijdens de coronacrisis.