Meimaand Mariamaand, zo leerden we vroeger. En ondertussen geldt ook #meiplasticvrij. Weinig mensen die het weten, maar de vijfde maand van het jaar is tevens masturbatiemaand. Al 25 jaar lang.

Er is geen biologische reden waarom mei tot masturbatiemaand is gebombardeerd, wel een historische. Dokter Joycelyn Elders, destijds surgeon general van de VS, zeg maar operationeel hoofd van de federale ...