OVERZICHT. Dit heeft de Veiligheidsraad beslist

De Nationale Veiligheidsraad heeft een verdere versoepeling van de lockdown aangekondigd. Zonder powerpoint en stipt op tijd. Dit zijn de nieuwste beslissingen op een rij.

-Meer thuisbezoek vanaf deze zondag

“De Veiligheidsraad heeft beslist om meer sociale contacten toe te laten. “Het zal vanaf 10 mei (volgende zondag dus, red.) mogelijk zijn om vier mensen thuis te ontvangen.” Dit moeten altijd dezelfde mensen zijn. Ook moeten ze dat in éénzelfde huis doen. “Heb aandacht voor oudere en kwetsbare mensen.

-Winkels open op 11 mei

“Op 11 mei gaan winkels opnieuw open mits volgende regels in acht genomen worden.” Hoe dat veilig moet volgens de Veiligheidsraad?

1 klant per 10 vierkante meter, maximaal 30 minuten per klant.

Dragen van een masker wordt sterk aangeraden in winkels.

De werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn werknemers.

-Sportcompetities liggen stil tot 31 juli

Daardoor kan het seizoen 2019/2020 in de hoogste voetbalklasse al zeker niet meer volledig afgewerkt worden. Of op 1 augustus weer gevoetbald kan worden, is nog niet duidelijk.

-Markten blijven verboden

In overleg met de lokale overheid mogen losstaande kramen wel waren verkopen.

-Restaurants, cafés en culturele centra blijven gesloten.

-Excursies, toeristische activiteiten en samenkomsten blijven verboden

-Openbaar vervoer voorbehouden voor mensen die geen ander vervoermiddel hebben

Op het openbaar vervoer blijven mondmaskers nog steeds verplicht voor alle reizigers